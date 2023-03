Solidarietà, dalla Nato cuscini senologici a forma di cuore per la Lilt di Napoli

Confortare, alleviare il disagio alla donne operate al seno. E’ l’obiettivo dei cuscini “Heart it for Breast Cancer” progettati da un gruppo di donne del contingente Spagnolo della Nato di Napoli per aiutare le pazienti oncologiche nel recupero dalla malattia grazie ad una particolare forma di cuore appositamente studiata per la loro funzione.

I cuscini, cuciti a mano da un gruppo solidale internazionale della Nato di stanza a Napoli, saranno donati alla sezione partenopea della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, guidata dal prof. Adolfo Gallipoli D’Errico.

Morbidi al punto giusto ma soprattutto a forma di cuore per incoraggiare e augurare il meglio alle donne impegnate nel delicato percorso post-operatorio e chemioterapico, questi cuscini saranno consegnati alle pazienti senologiche dell’Istituto Tumori “G. Pascale” di Napoli lunedì 6 marzo prossimo, nel corso di una cerimonia che si terrà alle 11,00 presso la saletta d’incontro del reparto di Senologia dell’istituto di via Semmola.

All’evento prenderanno parte, tra gli altri, il presidente della LILT di Napoli, prof. Adolfo Gallipoli D’Errico, le signore Jane Froud, Maria Lidon, Quintana Soler, Erika García González e Cristina Galisteo in rappresentanza del gruppo Internazionale Solidale del Comando Nato di Napoli, i Direttori Generale e Sanitario dell’Istituto “G. Pascale”, rispettivamente Attilio Bianchi e Maurizio Di Mauro, il Direttore del Dipartimento di Senologia dell’Istituto “G. Pascale” Prof. Michelino De Laurentiis e la Presidente e la Vice presidente dell’associazione “Donna come prima” della Lilt, rispettivamente Mimma Longobardi e Sara Boscaino.