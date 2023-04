Settimana lavorativa di 4 giorni, in Spagna parte la sperimentazione

Il Comune di Valencia ha avviato un progetto sperimentale volto a valutare effetti ed impatti della settimana lavorativa di quattro giorni: l’iniziativa coincide con un periodo con quattro lunedì festivi consecutivi. In particolare, verranno analizzati fattori come la salute e il benessere sociale, oltre all’emergenza climatica ed economia. Come spiega il comune di Valencia in un comunicato, saranno oggetto di studio aspetti come “l’uso del tempo, la conciliazione della vita lavorativa, la sensazione di benessere, il riposo, l’impatto sull’inquinamento, la qualità dell’aria, il silenzio, i consumi energetici, il traffico, la rete dei trasporti pubblici, il turismo locale e le attività dei bar, dei ristoranti e dei negozi”.