Singapore, Iccs Business Awards: ecco tutti i vincitori

La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha presentato i vincitori degli annuali Iccs Business Awards, arrivati all’undicesima edizione. Lo fa sapere tramite una nota la Camera di commercio italiana Singapore. L’evento ha visto la presenza di S.E. l’ambasciatore d’Italia Raffaele Langella, del presidente di Iccs Alberto Maria Martinelli. Il Consiglio di valutazione ha deciso di premiare due importanti eccellenze italiane le quali si sono distinte per investimenti e innovazione a Singapore e nell’Area Asean. Inoltre per la prima volta in collaborazione con l’Italian Women Group Singapore, Iccs ha premiato la donna imprenditrice dell’anno.

Cannon Far East è stata premiata come Migliore aziende multinazionale italiana. L’azienda, parte di Cannon Group, è presente a Singapore dall’inizio del 2000. Negli anni Cannon Far East ha attivato diverse altre sedi controllate dalla sede singaporiana, come Cina (Beijing, Shanghai, Guangzhou), Taiwan, Malaysia, Â Thailand, Vietnam e Indonesia. Il vincitore della categoria Migliore piccola e media impresa italiana è Celli Asia Pte Ltd, protagonista nei suoi 45 anni di storia dell’evoluzione di un settore dinamico come quello delle bevande. Oggi Celli e’ leader conosciuto a livello internazionale non solo per la qualità e il design inconfondibile dei suoi prodotti, ma soprattutto per la grande rivoluzione digitale. Il premio per la categoria Imprenditrice italiana è stato consegnato a Francesca Scarpa, Director di Da Paolo Group Singapore. Grazie alla capacità imprenditoriale Francesca Scarpa ha continuato l’attività fondata dalla famiglia oltre vent’anni fa. Attualmente il gruppo vanta una catena di ristoranti italiani, la presenza di alcuni prodotti gastronomici all’interno di punti vendita locali e delle cucine centralizzate per il food delivery.

