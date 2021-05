Spagna, tecnologia made in Italy per il parco fotovoltaico di Puertollano

EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa, grazie alla messa in esercizio di “El Bonal”, nuovo parco fotovoltaico nella città di Puertollano in Spagna, supera 1 gigawatt di capacità installata e primo di una serie di progetti di sviluppo concentrati in Spagna che mirano a creare 1.500 MW di capacità supplementare di energia verde. Il nuovo impianto di El Bonal ha una capacità di 79,2 megawatt di potenza grazie a 240mila unità di moduli fotovoltaici da 330 watt ciascuno. El Bonal, realizzato attraverso la controllata Renovalia, occupa una superficie di 105 ettari di terreno. I lavori per la realizzazione del nuovo parco fotovoltaico sono iniziati nel febbraio 2020 con l’adattamento del terreno, e sono durati nove mesi durante il quale è stato installato l’impianto fotovoltaico. L’impianto produrrà 124 gigawattora all’anno fornendo energia pulita a più di 35mila case. EF Solare è presente in Spagna grazie alla recente acquisizione di Renovalia, uno dei principali operatori del mercato spagnolo. La capacità attualmente in esercizio in Spagna è pari a 193 MW. Con più di 300 impianti e una capacità installata di 1 gigawatt tra Italia e Spagna, EF Solare è partecipato al 70% da F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture, il più grande fondo infrastrutturale attivo in Italia, e al 30% da Crédit Agricole Assurances, primo investitore istituzionale francese nelle energie rinnovabili.