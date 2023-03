Stella Giannicola, 25 anni dedicati alla bellezza: party in Viale Gramsci con Gianluca Mech e Valeria Marini

Venticinque anni di attività per Stella Giannicola, che ha saputo costruirsi una reputazione e guadagnarsi la stima del suo pubblico con il suo “salotto napoletano” dedicato all’estetica, al benessere e al dimagrimento all’interno dell’elegante palazzo di in viale Gramsci 21. Un traguardo festeggiato con amici e clienti approdati al centro attraverso una scenografica scalinata illuminata da giochi di luci (curate dal direttore artistico Luca Gword) e addobbata di splendide composizioni floreali, con musica del dj set Antonio Cozzuto, foto al backdrop customizzato, aperitivi targati Bcn Bar Catering Naples e le proposte finger food del catering Varriale.

Stella Giannicola, raggiante in uno straordinario abito nero iridescente, ha accolto gli ospiti insieme alla figlia Carlotta e al suo staff che ha offerto un saggio dei trattamenti più innovativi svolti nel centro che da un quarto di secolo costituisce un punto di riferimento per clienti sempre alla ricerca di novità in termini di cosmetica e di trattamenti estetici. All’evento, coordinato dall’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication in pink look Le Zirre Napoli e Atelier Emé, hanno partecipato, tra gli altri, il celebre fondatore del metodo Tisanoreica, Gianluca Mech e la dottoressa specializzata in Ginecologia Roberta Tramontana (al servizio degli ospiti per una consulenza sul tema della sindrome dell’ovaio policistico e della cura fitochetogenica alimentare combinata ai prodotti della nuova linea tisanoreica professional). Madrina dell’evento una cara amica di Stella Giannicola, Valeria Marini.

