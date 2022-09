Successo diplomatico per la visita dello sceicco degli EAU in Francia

Xavier Chatel, ambasciatore francese negli Emirati Arabi Uniti, ha descritto la visita del presidente, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in Francia come un successo in tutti i settori, soprattutto perché è la prima visita ufficiale come presidente degli Emirati Arabi Uniti. La visita avvenuta a fine Luglio , sottolinea anche la profonda amicizia e cooperazione tra i due paesi. Nella sua intervista con l’Agenzia di stampa degli Emirati (WAM), Chatel ha affermato che la visita di Mohamed, accompagnato da molti ministri e alti funzionari, ha visto la firma di diversi accordi e memorandum d’intesa (MoU) tra Emirati Arabi Uniti e Francia, volti a migliorare i loro legami bilaterali in vari settori tra cui economia, istruzione superiore, industria, tecnologia, ambiente, energia e cultura. Durante la visita, è stato anche lanciato il Business Council Emirati Arabi Uniti-Francesi, sottolineando che i partenariati tra i due paesi sono volti a redigere un piano d’azione efficiente per rafforzare le loro relazioni economiche, inclusa la loro cooperazione bilaterale nel campo delle energie rinnovabili. Ha anche osservato che la cooperazione tra il Centro di sanità pubblica di Abu Dhabi (ADPHC) e gli ospedali pubblici in Francia è un esempio di una partnership di successo nel settore sanitario. Chatel ha spiegato che oltre 600 aziende francesi impiegano quasi 30.000 connazionali negli Emirati Arabi Uniti, a dimostrazione che la Francia ha guadagnato una presenza forte e diversificata nel paese. Gli Emirati Arabi Uniti ospitano il maggior numero di cittadini francesi all’estero, ha aggiunto l’ambasciatore, sottolineando il suo orgoglio nel rappresentare il suo paese negli Emirati Arabi Uniti.