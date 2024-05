Tommaso Di Napoli nuovo Governatore del Distretto 108 Ya Lions International

Il cardiologo Tommaso Di Napoli è il nuovo Governatore del Distretto 108 Ya Lions International per l’anno sociale 2024-2025. “Entrerà nel vivo del suo incarico – si legge in una nota emanata al termine del 28° Congresso del Distretto – il 1° luglio prossimo, coadiuvato dal I Vice Governatore Pino Naim e dal II Vice Governatore Bruno Canetti. L’attuale Governatore Pasquale Bruscino farà parte del DG Team nel ruolo di Past Governatore”. “SI tratta di una squadra – prosegue il comunicato – che riconferma il grande impegno che contraddistingue il DG Team del Distretto 108 Ya. Nella tre giorni congressuale (3-5 maggio) conclusasi a Caserta è stato eletto, inoltre, nel delicato ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione distrettuale Franco Scarpino (Past Governatore uscente).

Il Governatore Bruscino continuerà fino alla scadenza del mandato il suo incessante lavoro alla guida del Distretto impegnato in service e azioni concrete e continue in favore delle persone più fragili e delle comunità di riferimento (Basilicata, Calabria e Campania) e delle giovani generazioni”.