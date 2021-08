Turismo, il Matese sbarca sul Litorale Domizio: intesa per promuovere le bellezze della montagna casertana

Il Matese sbarca sul Litorale Domizio: per la prima volta luoghi di mare e di montagna del Casertano fanno squadra per motivi turistico-promozionali attraverso un progetto realizzato dal Parco Regionale del Matese e dal Comune di Cellole. A firmare l’intesa il presidente del Parco regionale Vincenzo Girfatti, l’assessore al Turismo del Comune di Cellole Giuseppe Ponticelli, in rappresentanza del sindaco Guido Di Leone, e Nicola Fratini, presidente del Consorzio turistico-balneare di Baia Domizia-Cellole. Un modo per promuovere nella stagione calda le bellezze paesaggistiche della catena montuosa casertana. “Abbiamo fortemente creduto in questa collaborazione – spiega il presidente Girfatti – e soprattutto nel periodo estivo immaginiamo che i tanti turisti del Litorale Domizio possano avvicinarsi e conoscere le bellezze del territorio matesino. L’idea è stata quella di trasferire la piattaforma “Prenota Matese” sul mare. Attraverso questo sito si possono prenotare delle visite nei luoghi simbolo della zona ed è possibile consultare delle sezioni apposite dedicate alle associazioni e alle guide che si occupano di promozione del territorio e bloccare bed & breakfast, ristoranti, agriturismo e country house. Vogliamo dimostrare che il Parco non è isolato ma è un luogo aperto e conosciuto da tutti, soprattutto dai turisti che vengono in vacanza da sempre in provincia di Caserta”. Verranno posizionati dei manifesti in tutti gli stabilimenti balneari di Baia Domizia Sud, e attraverso un Qr Code sarà possibile entrare direttamente in contatto con la piattaforma “Prenota Matese” e visitare virtualmente questi luoghi. “Facendo squadra tra enti locali – afferma Ponticelli – si può creare un turismo alternativo che oltre al mare coinvolge l’intero territorio”.