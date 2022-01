Ue, il sindaco Gualtieri premiato da Feps come “progressita dell’anno”

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato designato come “Persona progressita dell’anno” dalla Foundation for European Progressive Studies. La Feps è un think-tank indipendente, vicino al Gruppo S&D e al PSE. A dare l’annuncio via Twitter Maria Joao Rodrigues, presidente di Feps: “Complimenti al sindaco Gualtieri per questo riconoscimento, lavoriamo insieme per un’Europa più progressita”. Il commento del sindaco dopo il riconoscimento: “Non abbiamo bisogno solamente di un rimbalzo dopo lo shock della pandemia, dobbiamo implementare profondi cambiamenti economici, sociali ed ambientali. Abbiamo risorse comuni europee senza precedenti, penso che le città siano in prima liena per sperimentare questi cambiamenti”.

