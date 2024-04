Usa, Biden chiede di triplicare dazi su acciaio e alluminio cinesi

New York, 17 apr. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden, durante la visita di oggi alla United Steelworkers di Pittsburgh, in Pennsylvania chiederà di triplicare i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Biden chiede al segretario al Commercio che l’aliquota passi al 7,5%, una decisione che intende far pressione sulle pratiche commerciali cinesi.

Il presidente sta visitando uno stato-chiave per la sua battaglia elettorale e intende promuovere il suo modello di economia per gli Stati Uniti, mostrando il pugno duro con Pechino, soprattutto sull’eccesso di offerta di prodotti energetici green sovvenzionati dagli aiuti statali.

Durante una visita in Cina la scorsa settimana, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha espresso preoccupazione per il fatto che i sussidi cinesi stiano creando un eccesso di offerta di prodotti energetici come pannelli solari e veicoli elettrici, che supererebbe la domanda interna. Questo eccesso di capacità produttiva potrebbe essere scaricato sui mercati globali a prezzi artificialmente più bassi, soffocando potenzialmente la concorrenza e l’industria di settore a livello globale.