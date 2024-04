Desina: da domani torna a Napoli il Festival della Grafica e delle Culture Visive

Torna a Napoli Desina il Festival Indipendente dedicato alla Grafica e alle Culture Visive che si svolgerà dal 18 al 21 aprile in diversi luoghi storici della città, ideato e curato da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo. Il team di Desina vede come nucleo centrale, oltre ai fondatori, Angelo Tedeschi e Francesco Maria Quarto, e Daniela Piscitelli come referente scientifico.

Main partner di Desina sono Accademia di Belle Arti di Napoli, Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli e Fondazione Morra Greco che affiancano e supportano questa seconda edizione del Festival. L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli.

Al via giovedì 18 aprile, alle ore 10, l’inaugurazione presso la Fondazione Morra Greco con la presentazione del programma e la preview delle mostre allestite su quattro piani del Palazzo Caracciolo di Avellino.

Da venerdì 19 aprile fino a domenica 21 nella Corte dell’Arte di Foqus- Fondazione Quartieri Spagnoli si terranno i talk con gli ospiti, designer e protagonisti di studi creativi italiani e internazionali di questa seconda edizione. Workshop e laboratori si svolgeranno anche a Fondazione Made in Cloister e al Riot Studio.

Alla presentazione di giovedì 18, insieme a Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo ideatori e curatori della rassegna, interverranno Rosita Marchese, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Rachele Furfaro, presidente di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Enrica D’Aguanno, coordinatrice del Dipartimento di Progettazione Artistica per l’Impresa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Renato Quaglia, direttore generale FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli, Maurizio Morra Greco fondatore della Fondazione Morra Greco e Francesca Cocco, project manager di Edi Global Forum.

Desina è il primo Festival dedicato alla grafica e alle culture visive nato a Napoli, giunto alla sua seconda edizione: quattro giorni, oltre 50 eventi tra talk, workshop, mostre e performance, durante i quali agenzie, designer, creativi ed esperti internazionali discuteranno di grafica, type design, brand identity, editoria, tecniche di stampa, data visualization, calligrafia, digital, packaging, motion design, UX-UI, AI, interaction design, sound design, illustrazione.

Il Festival, che nasce aperto e gratuito, si rivolge alla ricca e vivace comunità dei progettisti grafici e dei creativi, ai giovani talenti in via di formazione, ma anche a un pubblico più ampio e generico, interessato alle culture visive. Il tema scelto quest’anno che sarà il filo conduttore dei vari eventi è: Blur. La complessità della realtà moderna richiede una visione ampia e aperta al cambiamento, per superare i modelli binari e le rigide classificazioni. Il confine tra concetti e aree disciplinari diventa sfocato e permeabile, aprendo le porte ad un mondo complesso e ricco, di contro ad una visione omologante e dura.

Il tema 2024 accompagnerà le mostre di DESINA: BLUR / Intersezioni e mescolamenti tra mondi reali e immaginari, 16 visual artists esplorano il rapporto tra realtà e finzione; L’utopia possibile. La grafica come impegno è il titolo della mostra-tributo a tre grandi maestri scomparsi del design made in Campania, Pino Grimaldi, Franco Canale, Vincenzo Bergamene, promossa dall’Accademia di Belle Arti; Mauro Bubbico. Sud e Magia dedicata al progettista lucano; Baugasm. One Poster Every Day propone una selezione di 20 poster di Vasjen Katro, meglio noto come Baugasm, visual designer e direttore creativo albanese.