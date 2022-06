Usa, omaggio all’Italia: Amazon si colora di verde, bianco e rosso

Amazon rende omaggio all’Italia nel giorno delle celebrazioni della nascita della Repubblica. La creatura di Jeff Bezos colorera’ di verde, bianco e rosso, a partire dalle 20.30 ora locale, una delle Sfere che compongono la sua sede avveniristica di Seattle. “Le Sfere sono uno spazio che consente ai dipendenti Amazon di lavorare o godersi la pausa pranzo in un ambiente piu’ simile a un parco che a un ufficio”, spiega la societa’. Si tratta di un “open space” senza uffici o sale riunioni, che “intende ricreare un legame tra lo spazio urbano e la natura”, sottolinea Amazon. Lo spazio ospita piu’ di 40.000 piante provenienti dalle foreste pluviali di oltre 30 Paesi. E Amazon continua anche a sostenere le piccole e medie imprese italiane nella loro crescita e internazionalizzazione. Attraverso l’iniziativa ‘Made in Italy Days’, sbarcata negli Usa in coincidenza delle celebrazioni del 2 giugno con un evento in serata all’Ambasciata d’Italia, e la vetrina online dedicata al Made in Italy, Amazon ribadisce il suo impegno a sostenere le oltre 18.000 Pmi che vendono sul suo store per raggiungere l’obiettivo di 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero all’anno entro il 2025, ossia “piu’ del doppio del valore delle esportazioni del 2020”, sottolinea il gruppo Usa. I prodotti delle Pmi rappresentano oltre il 50% di cio’ che Amazon vende nei suoi negozi online, spiega il colosso di Seattle. Secondo l’ultimo Report 2021, nel 2020 le oltre 18.000 Pmi che appunto vendono su Amazon hanno registrato vendite all’estero per piu’ di 600 milioni di euro mentre oltre 4.000 Pmi hanno superato i 100.000 euro di vendite e piu’ di 200 hanno superato 1 milione di euro di vendite per la prima volta, “rafforzando il binomio tra digitalizzazione e Internazionalizzazione”. E ad oggi, queste Pmi per gestire le loro attivita’ online hanno “creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia”. Un ulteriore strumento che Amazon mette a disposizione delle Pmi e’ proprio la vetrina del Made in Italy. Creata nel 2015, e’ una sezione di Amazon dedicata ai prodotti italiani realizzati da grandi aziende, Pmi e artigiani. I clienti possono scegliere tra oltre 1 milione di prodotti delle eccellenze locali, piu’ di 4.500 artigiani e piccole e medie imprese e possono scoprire i prodotti Made in Italy nei negozi online di Amazon in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Amazon ha anche siglato un accordo di collaborazione con l’Ice nel 2019 e da allora l’intesa “ha coinvolto oltre 2.000 Pmi” da tutta Italia e “dato vita a 14 percorsi regionali dedicati”: Liguria, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Toscana, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Marche.