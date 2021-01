Videogame, incentivi alle startup innovative: online l’avviso pubblico

E’ online l’avviso pubblico rivolto alle startup innovative del settore videogame. Tramite questa iniziativa Istituto Luce Cinecitta’, la Regione Lazio e il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo intendono sostenere l’avviamento e lo sviluppo di 10 startup innovative. Di cui 2 ancora da costituire al momento della Domanda (startup innovative costituende). Ad ogni startup innovativa puo’ essere agevolato un unico Progetto riguardante lo sviluppo di un videogioco di intrattenimento da distribuire sul mercato internazionale. Al momento della Domanda il videogioco deve essere disponibile almeno in una versione giocabile (prototipo). E il suo sviluppo, secondo quanto presentato nel progetto, dovra’ concludersi al piu’ tardi entro 12 mesi dalla concessione dell’agevolazione.

L’agevolazione consiste in un contributo sui costi del Progetto (pari complessivamente a 60.000 euro per ogni startup innovativa beneficiaria) e nella partecipazione ad un programma di accelerazione della durata di circa tre mesi, nell’ambito del nuovo acceleratore diffuso dedicato all’industria del videogame “Cinecitta’ Game Hub”. Istituto Luce Cinecitta’ coordinera’ l’acceleratore avvalendosi del supporto di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association). L’associazione di categoria italiana per il settore videoludico. A termine del programma, con il supporto organizzativo del MiBACT, seguira’ un demo day. Vale a dire una presentazione strutturata dei progetti ad un pubblico di publisher e investitori. Ulteriori dettagli sul programma di accelerazione verranno resi noti nelle prossime settimane.