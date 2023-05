We the Italians, Umberto Mucci intervista Gianni Profita, Rettore dell’università UniCamillus

“Un’eccezionale opportunità per tutti i giovani italoamericani di costruire il proprio futuro in Medicina studiando a Roma, risparmiando e imparando l’italiano”: è il titolo dell’intervista di Umberto Mucci, direttore del magazine We the Italians, con Gianni Profita, Rettore di UniCamillus (“Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences”), l’Università di Roma esclusivamente dedicata alle Scienze mediche e sanitarie. We the Italians ha siglato un accordo con Unicamillus per promuovere la loro offerta molto vantaggiosa presso la comunità italoamericana.

“Fondando UniCamillus nel 2017 – spiega subito Profita -, abbiamo inteso recuperare quel concetto di “universitas” che era proprio delle università all’origine. Il fatto che vi siano studenti provenienti da sessantadue diversi paesi del mondo è per noi motivo di orgoglio: i nostri corsi di Medicina, Odontoiatria, Fisioterapia, Ostetricia, Infermieristica, Tecniche di radiologia medica, Tecniche di laboratorio biomedico e Nutrizione umana, sono frequentati da migliaia di ragazzi. Energie nuove, intelligenze pronte, medici di domani”.