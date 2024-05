Zucchero: nessun favoritismo nell’imbarco in aereo

Roma, 6 mag. (askanews) – “Con riferimento a quanto pubblicato oggi su Dagospia, in merito a Zucchero “Sugar” Fornaciari, si precisa che il pre-imbarco dell’artista e del suo entourage era stato pianificato per lo svolgimento a bordo di alcune attività per conto di ITA Airways, che non hanno in alcun modo inciso sul ritardo iniziale dell’imbarco del volo. Né l’artista né il suo entourage oggi hanno abusato della loro veste e men che meno violato e ignorato regole e persone”. Lo riferisce in una nota Riccardo Vitanza (Responsabile Comunicazione Zucchero).