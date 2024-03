A Napoli Via Crucis dei giovani raccontata da 14 street artist

Sarà raccontata da 14 street artist la Via Crucis dei giovani voluta dell’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia che celebrerà in piazza del Gesù a partire dalle 20,45 il tradizionale rito pasquale che racconta il Calvario di Gesù. L’iniziativa segue di pochi giorni una altra speciale Via Crucis di preghiera per la liberazione delle vittime di tratta e prostituzione. L’evento, nato da un’idea di Inward Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e organizzato con Fabio Della Ratta in arte Biodipì, è promosso dall’Arcidiocesi di Napoli e prodotto da Coop4Art, grazie al supporto di alcuni sponsor. Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono lo stesso Biodpì, Nuru B, Olivieri JSD, Ancelo191, Vittorio Valiante, Trisha, Antonio Sena, Teso 1, La 180, Carlo Latino 1785, Amed, Golaone, A_Mo e Dubbio. La scelta di piazza del Gesù Nuovo richiama il luogo in cui, durante i funerali del giovane artista Giovanbattista Cutolo del 6 settembre scorso, don Mimmo Battaglia, lanciò un forte appello ai giovani: “Se qualcuno un tempo ha detto “fuggite”, e qualcun altro oggi dice “scappate”, io vi dico: Restate! Restate! E operate una rivoluzione di giustizia e di onestà! Restate e seminate tra le pietre aride dell’egoismo e della malavita il seme della solidarietà, il fiore della fraternità, la quercia della giustizia”.