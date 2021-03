Agroalimentare, gli imprenditori napoletani danno vita all’Aican: presentazione al Caan

di Nicola Rivieccio

Fare rete per realizzare un sistema organico, operativo e di tutela, volto ad affiancare e supportare tutte le categorie della filiera del commercio agroalimentare nel fornire opportunità utili e funzionali alle attuali dinamiche ed esigenze del consumo: Nasce con questo intento nel capoluogo campano l’Associazione Imprenditori Commercio Agroalimentare Napoli, Aican.

Il nuovo organismo, presentato nella sua sede al Centro Agro Alimentare di Napoli (Caan), pone al centro delle sue motivazioni associative la concertazione. Tale metodo, su cui fonda le sue finalità e iniziative, lo vede innovativo e antesignano in Italia nell’aver riunito insieme grossisti ed acquirenti dei comparti ortofrutta e ittico, oltre ad operatori del settore Ho.Re.Ca, dei servizi e della logistica.

Fra gli obiettivi, oltre a contribuire a garantire il raggiungimento della totale copertura vaccinale agli addetti del CAAN, quale principale centro di approvvigionamento di beni di primaria necessità e la ripresa delle operazioni delle rampe di collegamento alla struttura mercatale, figurano, fra l’altro, la costituzione di un riferimento interlocutorio unico e diretto con le istituzioni e i decisori politici ed economici, la creazione di nuove opportunità di crescita imprenditoriale con particolare riguardo ai giovani e al ricambio generazionale con servizi di formazione e consulenza e iniziative di marketing per la promozione e la valorizzazione della sicurezza alimentare, della sana alimentazione e delle produzioni tipiche.

In particolare gli associati avranno a disposizione un punto d’ascolto a cui fare riferimento all’interno del Cann con l’Aican che è impegnata a prendersi cura di rafforzare il valore pubblicistico del Centro in quanto società partecipata del Comune di Napoli. In tal senso è iniziato un percorso di dialogo con il Sindaco De Magistris e il presidente del CAAN Carmine Giordano, che con capacità di ascolto si sono entrambi dimostrati disponibili ad un confronto per l’individuazione delle emergenti questioni da affrontare.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Carmine Giordano presidente del Caan, Ilaria Renna, presidente Aica, Amedeo D’Alessio segretario generale Filt-Cgil, Stefano Luciano, presidente Cnl, Francesco Solina, settore Ho.re.ca, Clemante Festa, settore ortofrutta, Gennaro Cozzolino, settore ittic; Fabio Maraucci, settore ittico; Pasquale Luciano dettaglianti; Rosa Praticà, resposabile comunicazione.