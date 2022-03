Ance Campania entra in Est(ra)moenia. Della Gatta: Rigenerazione e riqualificazione temi in linea con nostra mission

Ance Campania entra in Est(ra)moenia, associazione di imprenditori e professionisti per la realizzazione di progetti di sviluppo per l’area che unisce il centro antico di Napoli alla zona orientale della città. Luigi Della Gatta, presidente di Ance Campania, spiega che “l’adesione ad Est(ra)moenia è un impulso importante al nostro panorama associativo e consente a tutti noi di mettere insieme realtà, esperienze ed energie attraverso le competenze multisettoriali che appartengono ad una vasta compagine sociale, culturale, artistica, imprenditoriale, accademica. Questa adesione ci consentirà di fornire supporto, sotto forma di idee, forze, spunti e progetti, anche perché il tema della rigenerazione e della riqualificazione ben si confà alla mission di un’associazione qual è Ance Campania”.