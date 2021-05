Argentina, da Modena al Tucumàn: il successo il “dulce de leche” di Albaclara

“In occasione del 1° maggio, Festa internazionale del lavoro, condividiamo una delle tante storie di straordinaria intraprendenza e imprenditoria dei nostri corregionali nel mondo”. Così, la Consulta degli Emiliano – Romagnoli nel Mondo, in un post su Facebook. “Fondata nel 2001 da Pietro Ferruccio Medici, originario di Sant’Andrea Pelago, in provincia di Modena ed emigrato in Argentina nel 1948, l’Azienda Albaclara nasce da una lunga esperienza nel settore dell’allevamento di mucche da latte con standard di qualità elevatissimi e basso impatto ambientale e si occupa di lavorazione del latte e di produzione di prodotti derivati – si legge sul post – Il prodotto di punta, il “dulce de leche”, ha ottenuto il premio come migliore di tutta l’Argentina. L’impresa è tra le più importanti della Provincia di Tucumàn e la prima che lavorerà con energie rinnovabili nell’intero processo produttivo”. “Lo straordinario percorso imprenditoriale del nostro corregionale, fatto di intuizione, innovazione, dedizione e impegno costante è stato premiato nel 1980 dal titolo di Cavaliere del Lavoro dalla Repubblica Italiana”, conclude la Consulta.