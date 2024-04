Campi Flegrei, decine di scosse all’alba. Il sindaco di Pozzuoli: Niente danni, ma non siamo sereni

Uno sciame sismico è in corso dalle 3,20 di stanotte nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio vesuviano ha registrato 17 terremoti con magnitudo compresa tra 0 e 2.5. Quest’ultimo evento si è verificato alle 5:38 di questa mattina. L’amministrazione comunale di Pozzuoli sta seguendo “da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto” insieme alla Protezione civile del Comune e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. ”Non ci sono danni, siamo nella fase ordinaria del bradisismo in allerta gialla, mi attengo a quelli che sono i canali istituzionali, ci sono dati scientifici, tecnici degli enti preposti che rispettiamo’ ha detti il sindaco Luigi Manzoni. ”Le attività programmate che hanno portato all’adozione del decreto legge Campi Flegrei vanno avanti in modo sinergico tra governo, protezione civile ed enti locali, a breve ci saranno anche le esercitazioni per la mitigazione del rischio”, racconta il primo cittadino di Pozzuoli. ”La popolazione fino a qualche giorno fa era più tranquilla, certo le scosse ripetute con magnitudo importanti delle ultime ore non fanno stare sereni – spiega il sindaco – . Come amministrazione stiamo facendo informazione, spieghiamo sempre la verità e più comunichiamo, più stanno tranquilli rispetto all’assenza di informazioni”.