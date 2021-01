Capodanno: Giro, ‘incomprensibile trasmettere concerto Vienna in differita’

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “È semplicemente incomprensibile che la Rai ancora una volta abbia deciso di trasmettere in differita il più celebre concerto di capodanno al mondo della Filarmonica di Vienna. Ai tempi della rimpianta Prima Repubblica non accadeva. Ma tant’è. Da alcuni anni la Rai trasmette dalla Fenice di Venezia il concerto di inizio anno. Bello ma non è la stessa cosa e su questo non ammetto repliche”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, ex sottosegretario alla Cultura.