Chiesa, Papa Francesco riorganizza il Vicariato di Roma: Conversione missionaria

Papa Francesco ha emanato la costituzione apostolica “In Ecclesiarum Communione” che riorganizza la ‘sua’ diocesi, il Vicariato di Roma. “Sogno una trasformazione missionaria che coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell’astrattezza delle idee. Si tratta, dunque, di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno”, si legge nel documento pubblicato oggi.

Il Vicariato, con la nuova Costituzione apostolica, sarà ancora più legato al Papa che è il vescovo di Roma. “L’esteso impegno che richiede il governo della Chiesa universale mi rende necessario un aiuto nella cura della Diocesi di Roma. Per questo motivo nomino un Cardinale come mio ausiliare e Vicario Generale (Cardinale Vicario), che a mio nome e per mio mandato, avvalendosi della collaborazione degli altri miei Vescovi Ausiliari, tra i quali scelgo il Vicegerente, esercita il ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da me stabiliti”, decreta il Papa.

“Il Cardinale Vicario provvederà a informarmi periodicamente e ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l’attività pastorale e la vita della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti o eccedenti l’ordinaria amministrazione senza aver prima a me riferito”.

Tra i nuovi uffici della diocesi di Roma, nasce il servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Confermate le attuali cariche del vicario e dei vescovi ausiliari ai quali il Pontefice affida specifici settori. Il Papa ha poi nominato oggi il vicegerente della diocesi di Roma: monsignor Baldassare Reina.