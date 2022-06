Come promuovere la legalità, ecco le parole chiave: la Luiss premia le idee migliori di studenti e giovani reclusi

Cura, coscienza, confronto. E ancora: protezione, radici, riscatto, sostenibilità, rinascita e reintegrazione. Sono solo alcune delle parole chiave, emerse dai progetti di Legalità e Merito: l’iniziativa promossa dalla Luiss Guido Carli, nata da un’idea della sua vice presidente Paola Severino che ha celebrato oggi, lunedì 6 giugno, presso l’Aula Magna di Viale Pola, la conclusione della sua V edizione, con la premiazione delle migliori idee di ragazze e ragazzi protagonisti della diffusione dei valori della legalità e del merito. Dalla cittadinanza attiva al contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata; dall’immigrazione al processo di integrazione europea, ragazze e ragazzi di scuole e realtà difficili, grazie allo stretto contatto con gli oltre cento “Ambassador della Legalità”, hanno approfondito i diversi aspetti legati alla lotta alla illegalità.

A partecipare all’edizione 2022, oltre 120 studentesse e studenti Luiss, guidati da 28 coordinatori tra assegnisti, dottorandi, ricercatori e tutor Luiss, che hanno interagito con 18 Istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 5 IPM – Istituti Penali Minorili (Acireale, Bologna, Caltanissetta, Quartucciu e Torino) e, per la prima volta, 3 Ussm – Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Roma, Trieste e Palermo). Molti sono stati i temi affrontati e sviluppati con il progetto Legalità e Merito, nato nel 2017 e sviluppato in collaborazione con il ministero della Giustizia, il ministero dell’Istruzione, il ministero dell’Università e della Ricerca, il Consiglio superiore della magistratura, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l’Autorità nazionale anticorruzione. Alla Cerimonia di premiazione dei migliori progetti e idee, lunedì 6 giugno nella sede di Viale Pola, sono intervenuti: la ministra della Giustizia, Marta Cartabia con un messaggio, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, il Vicepresidente del CSM, David Ermini, il neo Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, il Presidente dell’Anac Giuseppe Busia, e l’Amministratore delegato dell’AS Roma, Pietro Berardi.

“Premiare oggi le idee di legalità di questi ragazzi è un motivo di grande orgoglio per me e per tutta la comunità Luiss che celebra i risultati dei primi cinque anni di un progetto che ha dato vita ad una staffetta generazionale fatta di impegno civile, ascolto e dialogo tra giovani provenienti da mondi diversi ma accomunati dal desiderio di cambiare e di credere con fiducia in un futuro migliore, partendo dalla consapevolezza che rispetto delle regole e promozione del merito percorrono strade parallele” ha dichiarato la Vice Presidente della Luiss Paola Severino, premiando i finalisti della V edizione di “Legalità e merito”.

Quest’anno sono stati quattro i progetti a salire sul podio. Ogni istituto ha raccontato con un video il valore della legalità e del merito, attraverso una keyword che indicasse il significato profondo del proprio messaggio. Al primo posto, il progetto “Seguimi, io ti seguo”, video prodotto dai ragazzi dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste che ha raccontato come lo sport sia stato per molti di loro la “COLONNA” a cui appoggiarsi per ricostruirsi e ripartire, insieme.

Secondi classificati, a pari merito, l’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu, in provincia di Cagliari, con il video “La partita della legalità” – parola chiave “Rivalutare” – e l’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria con “L’olio della legalità” – la cui parola d’ordine è stata “RADICI”. Al terzo posto si è classificato l’Istituto di Istruzione Superiore “Leopoldo Pirelli” di Roma con il video “Soldi facili per problemi difficili” che ha lavorato sul concetto di “Riscatto”.

Il Progetto Legalità e Merito, è stato sostenuto dal main partner Lottomatica che ha assegnato 2 borse di studio a chi sarà ammesso – con il miglior punteggio al test d’ammissione – alla frequenza di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico della Luiss, a partire dall’anno accademico 2022-2023. Nel corso della Cerimonia conclusiva, l’Ateneo intitolato a Guido Carli ha, infine, premiato le studentesse e gli studenti delle classi terze e quarte partecipanti all’iniziativa con 22 borse di studio per le Luiss Summer School: le scuole estive di orientamento universitario. Per ciascun IPM e USSM coinvolto, invece, saranno organizzati specifici incontri di formazione, tenendo conto delle specificità di ogni istituto.