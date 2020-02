Compagnia della bellezza – I Corvino apre un nuovo conceptsalon a Napoli

Il 16 febbraio Compagnia della bellezza – I Corvino aprirà in via Manzoni le porte di un nuovo conceptsalon, che affiancherà quello storico di Posillipo nella missione di magnificare la bellezza delle donne napoletane. All’opening sarà presente anche Renato Gervasi, fondatore del gruppo.

Gli ingredienti sono quelli che hanno garantito il successo al salone di via Giovanni Pascoli: l’innovazione tecnologica – con i nuovi schermi touch per la consulenza digitale – e la professionalità di Renato, Maurizio e Daniela Corvino e del loro staff, a cui si uniscono nuovi, brillanti, elementi.

C’è una frase-manifesto della filosofia che ruota intorno all’universo del gruppo:

“Noi nasciamo per godere del grande gioco della vita ed estrarre e creare bellezza e ricchezza e Joyà qualunque cosa accada oggi…

Da qui nasce Il Concept del salone, una nuova frontiera della bellezza, un luogo dove la cliente viene seguita in ogni momento della sua esperienza, dall’arrivo fino al saluto finale, in un ambiente accogliente e all’’avanguardia.

Ogni spazio, dall’area colore, all’area benessere, passando dall’area estetica, è pensato per far sentire a proprio agio l’ospite.

L’evento sarà arricchito da un open bar, per accogliere tutti coloro che vogliono festeggiare un nuovo luogo dove prendersi cura di sé.