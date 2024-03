Comunicazione, la durata delle notizie nell’era dei media digitali, seminario online di Ferpi e Telpress

Il web e i social network hanno cambiato radicalmente il ciclo di vita di una notizia che oggi ha una durata maggiore del passato e riesce a raggiungere un pubblico molto più ampio. La comunicazione, infatti, non si esaurisce il giorno successivo al lancio di un comunicato stampa con gli articoli pubblicati dai giornali, anche online, o con i servizi tv e radio, ma continua a diffondersi attraverso i media sociali e altri canali digitali. Il nuovo ciclo della notizia sarà il tema del primo seminario formativo Ferpi del 2024 rivolto ai comunicatori italiani realizzato in collaborazione con Telpress Italia. Il webinar curato dal professore Giancarlo Panico, docente di comunicazione, marketing e pubblicità dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, esperto di analisi dei media e da Margherita D’Innella Capano, general Manager di Telpress, rientra del programma di formazione promosso dalla Casp, la Commissione per l’aggiornamento professionale di Ferpi. Oggi è possibile monitorare e misurare la diffusione delle notizie attraverso il web e i social con strumenti molto accurati, valutarne l’impatto sociale e attribuire un valore, anche economico, al lavoro dell’ufficio stampa e dei professionisti della comunicazione. L’analisi, peraltro, è importante per i comunicatori e più in generale per le organizzazioni per tre ragioni: consente di valorizzare la filiera della comunicazione; consente di dare il giusto peso alle situazioni critiche e di acquisire dati precisi sulla tipologie e le categorie di pubblico raggiunto.