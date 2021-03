Confindustria Avellino, dall’idea al Masterplan: via libera al polo logistico in Valle Ufita

Si è tenuto nel pomeriggio del 24 marzo u.s. un tavolo tecnico finalizzato a condividere il Protocollo di Intesa sul polo logistico in Valle Ufita con i vertici della Regione Campania. I lavori si sono svolti in video conferenza e, unitamente al presidente di Confindustria Avellino, Emilio De Vizia, erano presenti, tra gli altri, Francesco Todisco delegato dal Governatore De Luca per l’Alta Velocità che ha coordinato i lavori, Bruno Discepolo assessore Regionale all’Urbanistica, Luca Cascone presidente della IV Commissione Consiliare, l’ing. Roberto Pagone responsabile degli Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per il Sud e i firmatari del Protocollo di intesa (Confindustria Avellino, CGIL, CISL, UIL, Consorzio ASI e i Comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Flumeri, Frigento e Melito Irpino).

Il Tavolo ha recepito formalmente il Protocollo evidenziandone il valore politico e di coesione territoriale, avanzando pertanto al Presidente della Giunta Regionale di voler considerare gli atti formali e necessari per realizzare, a supporto della Stazione Hirpinia, la piattaforma logistica e le opportune opere infrastrutturali in ossequio alle istanze territoriali.

Il modello proposto dai firmatari del Protocollo, apprezzato dai vertici regionali, sarà ora oggetto di una sperimentazione già avviata in altri territori mediante la predisposizione di un piano programmatico che terrà in considerazione i fabbisogni materiali ed immateriali ai fini della valorizzazione del territorio da un punto di vista socio economico, produttivo, paesaggistico e turistico – culturale.