Confindustria Avellino, “L’automazione integrata in ottica di Industry 4.0”: pubblicato il nuovo bando dell’Its Antonio Bruno

L’Istituto Tecnico Superiore ITS Antonio Bruno con sede a Grottaminarda – di cui Confindustria Avellino è stata promotrice ed è socia insieme a molte aziende della provincia di Avellino – ha pubblicato un nuovo bando per la selezione dei suoi futuri studenti. La partecipazione al Biennio formativo è riservata a giovani dai 18 ai 35 anni in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore ed avviene dopo una selezione per titoli ed esami così come previsto da bando di selezione che è in scadenza il prossimo 14 Ottobre.

Il bando, disponibile sul sito istituzionale dell’ITS, www.itsantoniobruno.it , ha lo scopo di formare una graduatoria di merito per l’assegnazione di massimo 23 posti complessivi.

Il corso di studi prevede, alla fine, il raggiungimento di Titoli riconosciuti, a livello Nazionale ed Europeo per la figura di “Tecnico Superiore per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0”.

Attraverso questo corso sarà possibile intervenire in tutti i segmenti della filiera, dalla produzione alla commercializzazione, imparando a gestire i flussi produttivi, a sviluppare e implementare le tecniche di base di progettazione, prototipazione ed industrializzazione, a programmare sistemi di automazione industriale ed applicare su sistemi e impianti le metodologie di prevenzione, analisi e diagnostica dei guasti. Il percorso di studi è strutturato per un durata complessiva di 1800 ore di cui il 40% svolto in tirocinio formativo curriculare presso le aziende che ne faranno richiesta con priorità alle aziende socie.