Confindustria Benevento, l’innovazione come leva per lo sviluppo: il confronto a Pietralcina

Il 29 luglio a Pietrelcina si è parlato di innovazione con il format Jazz’Inn, che prevede 3 giornate di incontri tra domanda e offerta di innovazione, con l’obiettivo di creare occasioni utili di contaminazione per lo sviluppo del territorio e generare ricadute in termini di investimenti e collaborazioni.

L’iniziativa ha offerto l’opportunità di alimentare il tema dell’innovazione che rappresenta una leva di sviluppo fondamentale per l’economia.

Ad animare il dibattito Pasquale Lampugnale, presidente Piccola Industria di Confindustria Benevento e vice presidente di con delega all’innovazione, Domenico Masone, sindaco di Pietrelcina, Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro alle politiche agricole, i senatori Danila De Lucia, Luisa Angrisani e Sergio Puglia.

Si tratta della XV edizione del Festival Jazz Sotto le Stelle di Pietrelcina, che si è conclusa il 31 luglio e ha visto il coinvolgimento di oltre 500 attori dell’innovazione italiana nelle giornate di matching.