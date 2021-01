Cooperazione, con il protocollo esecutivo 2021-2023 l’Italia in Giappone è sempre più scienza e tecnologia

L’Ambasciatore Giorgio Starace ha firmato a Tokyo, a nome della Farnesina, il protocollo esecutivo 2021-2023 per la cooperazione scientifico-tecnologica tra Italia e Giappone. Il documento è stato sottoscritto da parte giapponese da Takeshi Nakane, Ambasciatore per la Cooperazione Scientifica del Ministero degli Affari Esteri.

“Grazie al rinnovo di questo importante strumento pattizio – commenta Starace – Italia e Giappone si impegnano a sostenere 11 progetti congiunti in settori all’avanguardia: agroalimentare, intelligenza artificiale, chimica, terapie emergenti per i tumori, nano-scienze e materiali, ageing society, medicina rigenerativa e di precisione, cambiamenti climatici, scienze dello spazio, tecnologie applicate ai beni culturali, tecnologie per la sostenibilità.

L’Italia in Giappone è, sempre più, anche scienza e tecnologia.