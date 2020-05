Coronavirus: Cantone, ‘c’è sentimento anti lombardo, attenti a minacce Fontana’

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – “Penso che ci sia un sentimento anti lombardo e che la sciagura che ha colpito la Lombardia sia stata vissuta, da alcuni, quasi come una rivincita. Chi lo pensa non è altro che un piccolo uomo. Non posso accettarlo tanto più dopo le immagini delle bare di Bergamo”. Così Raffaele Cantone, ex presidente Anac, interviene sulle pagine de Il Giornale a pochi giorni dagli attacchi apparsi contro il presidente lombardo Attilio Fontana.