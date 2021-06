Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio di non fare l’errore che fece il precedente governo, quando durante la stagione estiva il governo non si preparò all’autunno adeguatamente, e quindi non mise in sicurezza il Paese rispetto a un possibile ritorno del contagio”. Così Giorgia Meloni, lasciando Palazzo Chigi.