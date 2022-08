Cristiano Ronaldo a Napoli? Il sindaco Manfredi: Qua ci starebbe bene

“Cristiano Ronaldo a Napoli? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene da noi”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli – ha detto Manfredi – ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice”. Manfredi ha poi confermato la volontà dell’amministrazione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens: “Non abbiamo fissato ancora una data precisa per conferire la cittadinanza di Napoli a Mertens, anche perché dipenderà dai suoi impegni; l’iter burocratico è lungo e nel frattempo lo stiamo preparando”, ha sottolineato. Manfredi, parlando del belga che ora gioca in Turchia nel Galatasaray, ha sottolineato che “sarà un testimonial importante per una città che ama l’accoglienza. Il fatto che abbia tenuto casa a Napoli mi ha spinto a promuovere la cittadinanza onoraria. I turisti stanno premiando Napoli, un grande segnale ed una grande responsabilità anche per la nostra amministrazione”.