Senegal, diplomazia in campo per la Giornata del Made in Italy

L’Ambasciata in italiana in Senegal di cui l’Ambasciatore Caterina Bertolini ha celebrato la Giornata del Made in Italy con diverse iniziative.

Al termine di questo evento i tre ospiti italiani hanno seguito un tour guidato dall’arch. Carole Diop che ha illustrato le caratteristiche di alcuni edifici e siti di interesse storico, culturale e architettonico ancora presenti nel centro storico della città di Dakar.

In occasione della Giornata del Made in Italy, l’ambasciata d’Italia a Dakar ha inoltre organizzato una serata tutta dedicata alla creatività italiana, nella splendida cornice dell’Istituto Italiano di Cultura, allestito per l’occasione con un’installazione realizzata dall’Università di Firenze. Il pubblico, composto da una nutrita selezione di architetti, designer, giornalisti di settore e stilisti sia senegalesi che italiani, ha così potuto apprezzare un eclettico momento che ha visto protagonisti il tessile, nelle sue declinazioni del design d’interno e della moda, e i vasi italiani, quelli della mostra fotografica “100 Vasi” prodotta da SKIRA.

“Grazie alla sua versatilità, il design italiano è naturalmente incline a sviluppare contaminazioni con altre geografie, soprattutto in Paesi come il Senegal dove le tradizioni sartoriali e artigianali sono particolarmente radicate”, ha dichiarato Caterina Bertolini, ambasciatore d’Italia in Senegal.

Durante la serata, Andrea Innocenzo Volpe, architetto e professore al Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di Firenze, è intervenuto sul tema dell’architettura tessile e degli spazi effimeri nel design italiano, presentando l’installazione appositamente portata da Firenze.

Nel secondo contributo dell’evento, Dalira Uwonkunda ha presentato l’esperienza di Afro Fashion Association, realtà imprenditoriale di cui è vice Presidente, attiva da oltre 10 anni nella promozione del Made in Italy in Africa e che da Milano cura le attività di talenti africani della moda basati in Italia.

La Giornata del Made in Italy in Senegal ha fatto parte delle iniziative realizzate nell’ambito dell’Italian Design Day, che ha visto numerosi altri momenti di incontro, promossi dall’addetto scientifico dell’ambasciata, fra la delegazione dell’Università di Firenze e controparti accademiche senegalesi, oltre ad altri incontri B2B a cura dell’Ufficio ICE Agenzia di Dakar, fra Dalira Uwonkunda e stilisti locali in vista di possibili collaborazioni commerciali nel settore della moda.

Tra gli eventi ha invitato due professori del Dipartimento di Architettura (DiDA) dell’Università di Firenze, Vincenzo Innocenzo Volpe e Leonardo Zaffi, insieme all’arch. Luciana Bizzini, del Laboratorio di Architettura e Autocostruzione del DiDA che hanno realizzato un’installazione di tessuti con colori che richiamano l’Africa, cambiando, per un giorno, gli spazi e i prospetti del giardino dell’Istituto Italiano di Cultura di Dakar, dando dimostrazione di come questi materiali costituiscano un semplice ed efficace strumento per lo svliuppo di progetti creativi per la caratterizzazione e la definizione di spazi nella moderna architettura.I docenti hanno inoltre incontrato gli insegnanti dei corsi di laurea in architettura all’Institut Polytechnique Panafricaine e al College Universitaire d’Architecture, entrambi a Dakar, allo scopo di promuovere progetti e partenariati per l’educazione e la ricerca con l’Università di Firenze. Particolare interesse hanno suscitato tra gli allievi le installazioni realizzate dagli studenti del Laboratorio di Architettura e Autocostruzione del DiDA destinate a riqualificare ed animare socialmente aree urbane abbandonate o trascurate, come precisa il Giornale Diplomatico.In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti e dei Siti, i professori Volpe e Zaffi, insieme all’arch. Bizzini, sono intervenuti alla tavola rotonda organizzata dall’Ordine degli Architetti del Senegal per discutere del ruolo degli architetti nella salvaguardia degli edifici, dei monumenti e siti di interesse storico di Dakar.