Digital4Export, formazione mirata per le Pmi sui mercati esteri: tappa anche a Caserta

L’Agenzia Ice, Intesa Sanpaolo e Confindustria Piccola Industria uniscono le forze per sostenere ed accompagnare le piccole e medie imprese nel processo di internazionalizzazione e di digitalizzazione, affinché possano affrontare il tema in maniera organica e lo sbocco sui mercati esteri diventi per loro un vero fattore di crescita e di sviluppo. Grazie a Digital4Export, iniziativa alla sua seconda edizione, le aziende di piccole dimensioni potranno usufruire di un programma di formazione mirata. Torino, Varese, Pordenone, Ancona, Caserta e Cosenza sono le città coinvolte a partire dal 4 aprile: 6 giornate formative per ogni tappa, con cadenza quindicinale e possibilità di accedere a 8 ore di consulenza aggiuntiva in risposta alle esigenze specifiche delle aziende che ne faranno richiesta.