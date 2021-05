È possibile giocare la schedina vincente al Superenalotto dopo l’estrazione? Oltre 165 milioni, tante speranze deluse 

Sono entrambi romani e fanno politica sin da ragazzi. Lui non ha completato gli studi, ma, a differenza di molti cresciuti allo stato brado ebbe un augusto maestro che lo ha formato. Lei è una delle rare donne, lì, ad avere studiato, ma ha un nome che ricorda il fascismo. Pur non pensandola come loro, non possiamo non ammettere che sarebbero candidati migliori degli anonimi finora proposti. Chissà perché gli si preferisce chi ha sempre speculato ai margini della politica e non sa neppure da dove cominciare. Triste destino per la città eterna, che da un po’ di tempo è vittima dei suoi sindaci.

La figuraccia del PD non consiste nella saggia proposta di tassare le successioni milionarie, ma nella mancata replica

Bisognava ribattere, a Draghi e a chi protegge il capitalismo a danno di chi lavora, che nessuno vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani – che espressione populista volgare – ma sugli enormi capitali che alcuni cittadini ricevono in eredità. Se chi ha acquistato a prezzo di grandi sacrifici la casa che abita paga ogni anno tante tasse, perché chi riceve diversi milioni dal de cuius senza alcuna spesa né fatica non deve essere tassato? Costoro dovrebbero sentire il dovere morale di dare una mano d’aiuto a chi non ha la loro fortuna. Ecco perché la tassa non sarebbe affatto un sopruso.

Così nessuno sarà escluso È vero che era l’immediato dopoguerra e gli animi erano ancora sconvolti dalla recente tragedia della guerra civile. Ma non fu democratico né costruttivo escludere il MSI dall’Assemblea Costituente. Infatti, nella nostra Costituzione manca il contributo della destra che sarebbe stato utile. Alle riforme debbono contribuire tutti i partiti, non solo quelli della maggioranza, che, come nelle dittature, escluderebbero gran parte della popolazione. Quando si stabiliscono le regole del vivere comune è giusto che sia rappresentata ogni esigenza. È una regola di civiltà che garantisce la libertà di tutti.