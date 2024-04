Eclissi solare 2024, tutti i punti di osservazione negli Usa

Milano, 8 apr. (askanews) – Questo sarà un giorno memorabile per viaggiatori ed appassionati di astronomia, pronti ad assistere a un evento astronomico di straordinaria portata: una eclissi solare totale, non visibile dall’Italia ma per chi si trova (in vacanza o meno) in Messico, Stati Uniti e Canada. E la sua unicità è accentuata dal fatto che un’occasione simile non si ripeterà fino al 2044, rendendolo quindi un appuntamento unico e imperdibile per chiunque sia affascinato dal cosmo.

Per celebrare l’occasione Visit The USA ha selezionato le migliori località negli Stati Uniti da cui ammirare questa meraviglia naturale offrendo così una guida preziosa per chi desidera vivere al meglio questa esperienza unica.

DALLAS, TEXAS Dallas offre uno spaccato sul passato preistorico della Terra al Dinosaur Valley State Park, dove sono presenti 20 chilometri di sentieri da esplorare e dove è possibile osservare delle vere impronte di dinosauro preservate sul fondale del fiume Paluxy.

POTEAU, OKLAHOMA La collina di Cavanal, nota come ‘la collina più alta del mondo’, che raggiunge un’altezza di 1.999 metri, per assistere in prima fila all’eclissi e ammirare la vista panoramica sulla Valle del fiume Poteau.

LITTLE ROCK, ARKANSAS Nascosto nella valle del fiume Arkansas, il Pinnacle Mountain State Park offre una vista mozzafiato del cielo a soli 20 minuti di auto dalla città. Per celebrare la visione dell’eclissi al First Security Amphitheater, la tribute band The Machine, acclamata dalla critica, eseguirà l’album Dark Side of The Moon dei Pink Floyd in versione integrale.

PADUCAH, KENTUCKY Il Greenway Trail collega diversi parchi cittadini per cinque chilometri, ognuno dei quali offre un ampio spazio verde che consente di osservare l’eclissi in maniera ottimale. Shultz Park presenta ai viaggiatori un luogo incantevole in riva al fiume, con viste pittoresche sul fiume Ohio.

CAPE GIRARDEAU, MISSOURI Il Trail of Tears State Park offre 3.415 ettari di paesaggi meravigliosi da scoprire, con una vista impareggiabile sul fiume Mississippi da una terrazza posta su una delle maestose scogliere che circondano il parco. Fermatevi al centro visitatori che trovate all’interno, per conoscere la storia dell’omonimo parco e della migrazione forzata che ha visto protagonista il popolo Cherokee nel 1838-1839.

SUD ILLINOIS, ILLINOIS Al Garden of the Gods, nella Shawnee National Forest dove la fusione di un suggestivo paesaggio roccioso e di una ricca foresta, creano lo sfondo perfetto per assistere a questo evento. Oppure ascoltando musica dal vivo, circondati dalla splendida formazione rocciosa naturale dello Shawnee Cave Amphitheater.

INDIANAPOLIS, INDIANA In vero stile ‘Indy’ ammirando lo spettacolo dall’Indianapolis Motor Speedway, considerata la capitale mondiale delle corse.

CLEVELAND, OHIO All’Edgewater Park, dove lo skyline della città risplende all’orizzonte.

ERIE, PENNSYLVANIA Circondato dalla costa e caratterizzato da scogliere di 90 metri che si affacciano sul lago, l’Erie Bluffs State Park è il luogo perfetto per assistere all’eclissi.

BUFFALO, NEW YORK A soli 20 minuti da Buffalo, potrete ammirare l’eclissi presso il Niagara Falls State Park, ai piedi della meravigliosa cascata.

BURLINGTON, VERMONT Gli amanti della vita all’aria aperta potranno ammirare l’eclissi da Battery Park, che si affaccia sul lago Champlain e sulle lontane montagne Adirondack.

LANCASTER, NEW HAMPSHIRE Splendidi paesaggi che circondano il New Hampshire visitando il Weeks State Park o il Milan Hill State Park per osservare l’eclissi calare tra le colline e le montagne che caratterizzano il parco.

MAINE Per vivere al massimo l’esperienza tra le bellezze naturali del Maine, c’è il Baxter State Park davanti all’imponente Katahdin, la montagna più alta dello Stato.