Feuromed, dal 18 aprile a Napoli la seconda edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia

Si presenta mercoledì 10 aprile (ore 15) a Napoli nella Sala Giunta del Comune la II edizione di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell’Economia. Alla conferenza stampa parteciperanno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud e del Festival; Elena Grech, vicedirettrice della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (in collegamento); Patrizio Bianchi, presidente Advisory board del Festival (in videomessaggio).

Il Festival, che si terrà presso l‘Aula Magna del Centro congressi dell’Università “Federico II” (Via Partenope 36, Napoli) il 18,19 e 20 aprile, sarà un momento di confronto tra ministri, presidenti di Regione, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e del Mediterraneo allargato, leader delle maggiori imprese italiane, esperti e docenti sulla centralità del Mezzogiorno come motore di pace e sviluppo sostenibile anche alla luce del piano Mattei per l’Africa. In particolare, l’obiettivo sarà ripensare il ruolo del Sud dell’Italia, primo fra i sud del mondo, di fronte a sette problemi che interessano l’intero pianeta: i conflitti diffusi, l’indipendenza energetica, la transizione digitale, il cambiamento climatico sempre più incalzante, le migrazioni dai Sud del mondo, la demografia, le libertà individuali e politiche.

Il festival è promosso dal “Quotidiano del Sud – L’altra voce dell’Italia” e dall’Università degli studi di Napoli Federico II in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione europea e la Bei e con il patrocinio del Comune di Napoli.