Evento a Camerota per il primo anno dell’Associazione Poliziotti Italiani. Direzione artistica di Brunella Postiglione

L’Associazione Poliziotti Italiani sezione di Camerota (SA) festeggia il primo anniversario di vita, con un evento che si preannuncia essere l’evento del 2021 dell’amena località campana. Voluto fortemente dal

presidente dell’Associazione Pio Del Duca, produttore discografico e scopritore di talenti e dalla giornalista e avvocato Brunella Postiglione, che si occuperà di condurlo nella serata dedicata allo spettacolo e alla

cultura. Della stessa è la direzione artistica. Non mancheranno premiazioni a quanti si sono distinti in vari ambiti. Un nome per tutti quello della giovane imprenditrice Francesca Romaniello nel campo del catering

e banqueting. “Un particolare ringraziamento a quei medici che si sono impegnati nelle dure settimane trascorse dall’inizio della pandemia: Luciano Cremona, Andrea Masturzo, Claudio Francobandiera, Luigi Annicchiarico, Caterina D’Avanzo, Giacomo Benassai, Filomeno Caruso”, dichiara la Postiglione. Tutti hanno aderito all’invito, pro bono, di visitare e indirizzare a giuste cure la cittadinanza locale. “Il ringraziamento – prosegue – va anche alle istituzioni cittadine, al Sindaco in primis, dottor Mario Salvatore Scarpitta, e agli Assessori. In particolare, all’assessore alla Pubblica Istruzione e Sport, dottoressa Vincenza Perazzo, nonché a tutti gli operatori della carta stampata, della TV e della Radio, che hanno reso noto, il significato dell’incontro che si svolgerà nelle giornate del 26 e 27 giugno a Marina di Camerota”. Ci sarà la possibilità di incontrarsi lungo le diverse strade, facendo ognuno il proprio meglio. Interverranno ad allietare la serata il noto gruppo dei Quisisona Band e lo straordinario soprano Maria Grazia De Luca.