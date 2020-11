Federico II, Tecnologie per la salute: nasce Hi-HealthTech Innovation Hub

Promuovere l’innovazione e la crescita nel settore Healthcare in Italia per migliorare la salute delle nostre comunita’ e creare opportunita’ per i giovani e per le imprese. Nasce con quest’obiettivo HealthTech Innovation hub (HI), un polo dedicato allo sviluppo di Tecnologie per la salute presso il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) del Complesso universitario San Giovanni a Teduccio di Napoli, presentato oggi a Napoli, in una webinair alla quale ha preso parte anche il ministro dell’Universita’ e ricerca, Gaetano Manfredi. L’invecchiamento della popolazione e le malattie croniche causano, ormai da anni, un aumento dei costi sanitari, minando la capacita’ di fornire cure adeguate a milioni di persone. La pandemia Covid-19 ha accelerato tutte le trasformazioni in atto, ribadendo l’importanza della centralita’ della cura e dell’assistenza come temi chiave per lo sviluppo del Paese. HealthTech Innovation hub intende creare un ecosistema di conoscenza aperta e condivisa che includa i giovani neolaureati, i centri di ricerca, le imprese e il territorio con l’obiettivo di accelerare l’innovazione al servizio della salute delle comunita’ creando opportunita’ e occupazione. Tra i primi progetti di HI prende il via in questi giorni il Master Make Napoli | Medtronic Advanced Knowledge Experience, percorso formativo destinato a studenti laureati in materia scientifiche ed economico sociali, residenti nel Sud Italia. A dicembre arrivera’ in HI il progetto Hack for Med Tour www.hackformed.com un hackathon itinerante di tre tappe volto a ricercare e supportare progettualita’ innovative nel mondo Healthcare che possano incubarsi nell’Ateneo napoletano. La tappa di Napoli si concentrera’ sui temi del connected care, big data e analytics e su come essi possono contribuire a generare nuove cure e migliore gestione assistenziale. “L’ateneo Federico II aggiunge un nuovo tassello al suo palmares di iniziative di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico a beneficio del tessuto industriale, economico e sociale del nostro Paese – spiega Matteo Lorito, rettore dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II – Il nuovo Hub HI Healthtech Innovation Hub, in sinergia con un grande player come Medtronic, mira ad essere una fucina di nuove soluzioni tecnologiche in ambito Healthcare”. “Napoli e’ parte fondamentale del nostro programma ‘Medtronic Open Innovation Lab’ – dice Michele Perrino, presidente e amministratore delegato di Medtronic Italia, azienda di riferimento mondiale per le tecnologie, i servizi e le soluzioni mediche – Napoli e’ uno dei quattro Laboratori italiani con Milano, Mirandola e Lecce per lo sviluppo, la connessione e la libera circolazione delle idee e del talento al servizio dell’innovazione biomedicale”. “Un’occasione unica – sottolinea Giovanni Esposito, direttore di Cardiologia AOU Universita’ di Napoli Federico II – un’esperienza che, in questo periodo storico, diventa indispensabile. Bisogna trasformarsi. Questo polo puo’ generare un ecosistema in cui tutte le tecnologie possono essere costruite non soltanto ai fini della formazione, ma per l’applicativita’”. “L’idea e’ fare in modo che la tecnologia sia sempre piu’ vicina al paziente, che il paziente si senta accolto – conclude Leopoldo Angrisani, direttore Csma Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati Universita’ della Federico II – Avere un nuovo concetto di prossimita’ della cura verso il paziente, la tecnologia puo’ rispondere a questa richiesta. Puo’ essere un elemento sfidante oggi cercare di andare in questa direzione”.