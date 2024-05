Fisco, Meloni: l’ Italia attendeva la riforma da 50 anni

Roma, 7 mag. (askanews) – “L’Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quasi cinquant’anni, che era proprio la riforma fiscale. Era necessaria una riforma che costruisse un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che abbassasse la pressione fiscale e ponesse le condizioni per un’Italia più attrattiva per le imprese e per gli investimenti”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio agli Stati generali dei commercialisti.

“Appena ci siamo insediati – ha aggiunto – noi ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo rapidamente approvato la legge delega e, come sapete, ne stiamo dando rapidamente attuazione”.