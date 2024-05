Ita-Lufthansa: con nuovi rimedi decisione Ue slitta al 4 luglio

Roma, 7 mag. (askanews) – Lufthansa ha annunciato di aver presentato ieri ulteriori rimedi, in merito alle richieste dell’Antitrust europeo sull’acqusiizione di Ita che “migliorano in maniera rilevante l’offerta, nel contesto della fase due delle indagini sulla proposta acquisizione. Il pacchetto rivisto – afferma la compagnia tedesca con una nota – viene incontro alle preoccupazioni della Commissione sui voli a breve e lungo raggio, così come sulla sulla concentrazione allo scalo di Milano Linate”.

“La scadenza per la decisione della Commissione – aggiunge Lufthansa – è stata automaticamente fatta slittare al 4 luglio”.