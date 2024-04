Fondo pensione Core Pension: pianifica il tuo futuro pensionistico già oggi

Per goderti davvero il periodo della pensione e mantenere lo stesso tenore di vita che hai adesso, devi pensare al tuo piano pensionistico fin da ora. In sostanza, si tratta di sottoscrivere già oggi un piano pensionistico integrativo alla pensione obbligatoria nel quale versare liquidità in modo regolare o addirittura una tantum secondo le tue disponibilità ed esigenze. Oltre alla pensione statale obbligatoria che purtroppo sarà piuttosto bassa, ottieni una rendita integrativa che ti fa star tranquillo.

La tua pensione integrativa: 5 piani di investimento possibili

Per raggiungere tali obiettivi, occorre integrare la tua pensione con un piano pensionistico come quello di Core Pension di Amundi dedicato ai clienti Fineco. Per costituire la tua pensione integrativa da affiancare a quella di base, hai a tua disposizione ben 5 diverse linee di investimento, tutte gestite con grande attenzione ai criteri ESG. Infatti, il fondo è gestito dalla società Amundi, facente parte del Gruppo Crédit Agricole, il cui scopo è l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema di previdenza obbligatoria.

I piani sono denominati Garantito, Obbligazionario, Bilanciato, Azionario, Azionario Plus e differiscono tra di loro per il livello di rischio e, di conseguenza, di rendimento. Ad esempio, il piano Garantito ha una bassa propensione al rischio e un orizzonte temporale medio, che crescono fino ad arrivare al piano Azionario Plus. Quest’ultimo in particolare è adatto a chi ha un orizzonte temporale più lungo ed è pronto ad assumersi un rischio maggiore poiché l’investimento è principalmente azionario e meno obbligazionario.

I vari piani sono combinabili tra loro ed è possibile compiere una riallocazione trascorsi appena 12 mesi dalla sottoscrizione.

Il tuo piano pensionistico: la flessibilità dei versamenti

Un aspetto fondamentale che riguarda i piani pensionistici integrativi riguarda il momento in cui puoi attivarli. Vige la massima libertà in merito quando attivare la tua posizione poiché sono a sottoscrizione volontaria.

Inoltre, come già anticipato in precedenza, i versamenti nel piano pensionistico sono altrettanto liberi. Significa che puoi alimentare il piano con nuova liquidità come desideri con un contributo una tantum oppure comodi versamenti periodici. C’è massima libertà anche in merito all’ammontare dell’importo.

La tua pensione integrativa: perfetta per ogni finalità

Quando si parla di pensione e piani pensionistici integrativi, molti temono di non trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e alle proprie finalità. I piani proposti sono adatti sia ai lavoratori dipendenti sia agli autonomi per garantirti una rendita fissa futura. Non avrai difficoltà a trovare il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo profilo lavorativo e puoi addirittura attivare dei piani di risparmio a favore di eventuali soggetti fiscalmente a tuo carico.

La tua rendita integrativa: la migliore efficienza fiscale

Naturalmente, per i piani pensionistici integrati sono previsti dei vantaggi fiscali. Significa che puoi dedurre dal reddito imponibile IRPEF tutti i versamenti effettuati sul fondo pensione fino a un massimale di 5.164,57€, ottenendo un risparmio sulle tasse da versare allo Stato.