Ford, Gregory “Veicoli sempre connessi per massimizzare produttività”

Novità in casa Ford: Telematics Essentials è il nuovo strumento per la gestione delle flotte, progettato per aumentare la produttività dei veicoli commerciali connessi.

Reso disponibile da Ford Pro, il nuovo business di distribuzione e assistenza ai veicoli su scala globale pensato dalla casa dell’Ovale Blu per i clienti di veicoli commerciali, FORDLiive costituisce un pilastro fondamentale del rapporto always-on tra l’azienda e i clienti. Oggi l’annuncio di aver esteso FORDLiive, il sistema integrato e connesso per l’ottimizzazione dell’operatività dei veicoli commerciali, anche ai clienti europei. Avvisi per la manutenzione in base ai dati ricevuti in tempo reale relativi allo stato del veicolo, soluzioni di diagnostica predittiva, ottimizzazione della produttività di ogni singolo veicolo.

Disponibile per le flotte in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in Italia nei Transit Centre dal terzo trimestre di quest’anno, Ford Telematics Essentials consente di aumentare la produttività attraverso un’intuitiva interfaccia web1 che mostra i dettagli essenziali e gli avvisi di manutenzione insieme allo stato corrente dei singoli veicoli per aiutare i gestori a migliorare l’efficacia della programmazione e ottimizzare l’utilizzo dei veicoli.

“Il lancio di Ford Telematics Essentials è un traguardo importante per il servizio FORDLiive e ci consente di aiutare i clienti con flotte a massimizzare la produttività senza alcun costo aggiuntivo,” ha dichiarato Owen Gregory, Director Commercial Vehicle Aftersales, Ford Europa. “Poter vedere in tempo reale lo stato di ogni veicolo connesso è una vera rivoluzione per chi gestisce una flotta: questa opportunità trasformerà il modo in cui le aziende portano avanti le attività commerciali e fanno manutenzione.”

Gli avvisi di manutenzione segnalano chiaramente le eventuali azioni necessarie ai gestori della flotta, a cui basta un clic per contattare l’assistenza e prendere un appuntamento per l’intervento nell’orario più comodo. Ford Telematics Essentials suddivide i veicoli delle flotte in base al loro stato, indicando quelli aggiornati, quelli su cui intervenire a breve, quelli che necessitano un intervento immediato, quelli su cui si sta tardando a intervenire e quelli fuori uso, il tutto per consentire di avere una situazione aggiornata dell’effettiva disponibilità di veicoli.

Una volta che il cliente avrà fornito i permessi necessari, i concessionari Transit Centre potranno vedere le informazioni sullo stato dei veicoli connessi relative agli ultimi 60 giorni, permettendo agli esperti di diagnosticare i problemi prima che il veicolo arrivi in officina e di preparare i tecnici e i componenti necessari per ripararlo e restituirlo in tempi brevissimi. Chi, avendo flotte più numerose, ha la necessità di utilizzare uno strumento di gestione end-to-end potrà sfruttare al meglio anche il pacchetto completo Ford Fleet Management, costituito da soluzioni per l’ottimizzazione dei tempi di operatività sviluppate su misura, per rispondere alle esigenze del cliente e fornite da squadre dedicate in collaborazione con i FORDLiive Centre.

