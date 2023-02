Formare dirigenti per la gestione del Pnrr, incontro con De Luca e i ministri Sangiuliano e Zangrillo

Il 7 febbraio alle ore 11,30, nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta si terrà l’incontro dal titolo “Selezionare e formare i dirigenti Pnrr: la sfida dell’VIII Corso-Concorso Sna”. Al centro dell’evento, il tema delle competenze che i futuri dirigenti dovranno sviluppare per trasformare il Paese grazie al Pnrr e per guidare il cambiamento della Pubblica Amministrazione, trasformandola nella cosiddetta Next Generation PA, capace di affrontare le sfide del presente e del futuro, anche attraverso il confronto virtuoso con il mondo delle aziende private.

I lavori saranno presieduti dalla Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione Paola Severino.

Nella tavola rotonda dal titolo “Quali competenze per i dirigenti Pnrr?”, l’argomento sarà approfondito da esponenti del Governo, dell’amministrazione, dell’istruzione e delle aziende private. All’incontro parteciperanno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Ministro per la Pubblica Aamministrazione Paolo Zangrillo, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il Rettore dell’Università di Napoli Federico II Matteo Lorito e il Presidente della Seda International Packaging Group Antonio D’Amato.