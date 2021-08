Gino Strada: quasi 11mila persone a camera ardente a Milano

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – Sono quasi 11mila le persone che si sono recate alla camera ardente allestita per Gino Strada alla Casa Emergency a Milano. “Nonostante fossimo a metà agosto, tantissime persone dalla città, dall’Italia e da tutto il mondo, si sono strette in un abbraccio collettivo, testimoniando la propria determinazione a portare avanti con noi l’eredità di Gino. Emergency non si è mai fermata, nemmeno in questi giorni. Gino è sempre stato in grado di vedere oltre con lucidità. Ora spetta a noi rimboccarci le maniche e imparare a guardare lontano senza di lui”, ha dichiarato la presidente di Emergency, Rossella Miccio.