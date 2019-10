Giovanni Licastro riceve il Leone d’Oro alla carriera per l’Imprenditoria

A Venezia c’è un premio molto ambito che dal 1947 premia le arti e l’imprenditoria, il Gran Premio Internazionale di Venezia. Venerdì 25 ottobre alle ore 11.00 sono stati assegnati in veste istituzionale la targa di Venezia del Leone di San Marco a figure nel panorama dell’imprenditoria che si distinguono per abilità, serietà e raggiungimento d’importanti obiettivi, Tra queste, Giovanni Licastro dell’azienda Croce del Sud Srl titolare del brand di gioielli AMEN, ha ricevuto il premio alla carriera realizzato in oro zecchino 24 karati insieme a molti volti noti tra cui anche Luciano Moggi e Fabio Capello per evidenti meriti sportivi. Licastro si è detto “onorato di essere annoverato tra gli imprenditori italiani che si sono distinti ognuno nel proprio ambito di attività e di essere insignito di questo riconoscimento che mi vede figurare al fianco di nomi di spicco come Fabio Capello, Luciano Moggi e Gianni Rivera”.