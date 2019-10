Graded, emissione mini-bond con l’assistenza di Banca Sella: giovedì 24 ottobre la presentazione

Giovedì 24 ottobre sarà presentata alla stampa l’operazione di emissione di due prestiti obbligazionari “mini-bond” da parte di Graded S.p.A. con l’assistenza della divisione Corporate & Investment Banking di Banca Sella, destinati al sostegno di importanti progetti di investimento in fase di realizzazione da parte dell’azienda.

All’incontro interverranno Vito Grassi, amministratore delegato di Graded, Graziano Novello, responsabile Corporate & Investment Banking di Banca Sella e Gennaro Crescenzo, responsabile Territorio Sud di Banca Sella.

L’appuntamento è alle ore 11 presso la sede di Banca Sella in via dei Mille, 34/36 a Napoli.