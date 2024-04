Gruppo Grimaldi, ecco la nave Great Abidjan: quarta ro-ro classe G5 per la rotta Nord Europa-Africa

Si è aggiunta alla sempre più grande e moderna flotta del Gruppo Grimaldi la Great Abidjan, quarta di sei unità ro-ro multipurpose dell’innovativa classe “G5” commissionate al cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud). Ed è proprio nel cantiere sudcoreano che si è svolta, il 23 aprile, la cerimonia di battesimo e di consegna della nuova nave. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Diego Pacella, presidente di Grimaldi Deep Sea Spa, Amelia Grimaldi, Luigi Pacella Grimaldi, Euromed & Far East/Europe line manager del gruppo armatoriale partenopeo; in rappresentanza di Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd, erano presenti Hyung Kwan Kim, Eui Sung Yoon e Sang Ho Jin, rispettivamente presidente, executive vice president e vice president del cantiere. Madrina della nave, l’ambasciatrice d’Italia a Seoul Emilia Gatto, la quale ha colto l’occasione per ribadire l’importanza dei rapporti commerciali tra Italia e Corea del Sud e ringraziare entrambe le società, che forniscono un esempio eccellente di collaborazione tra i due Paesi.

Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il design della Great Abidjan e delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione interna innovativa e completamente customizzata, le navi della classe G5 possono trasportare ben 4.700 metri lineari di merci rotabili, 2.500 CEU (Car Equivalent Unit) e 2.000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Rispetto alla precedente classe G4, le nuove unità hanno una capacità rotabili invariata, mentre è raddoppiata quella per i container.

Oltre che per la sua capacità di carico, la Great Abidjan si distingue per le numerose soluzioni tecnologiche all’avanguardia finalizzate all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale. Di fatto, la Great Abidjan è capace di ridurre le emissioni di CO 2 per tonnellata trasportata fino al 43% rispetto alle altre navi con-ro multipurpose della flotta Grimaldi. “La Grande Abidjan è il risultato di una lunga e proficua collaborazione con Hyundai Mipo Dockyard la quale potrebbe continuare nel futuro per il rinnovamento della nostra flotta – ha dichiarato Diego Pacella, presidente di Grimaldi Deep Sea Spa -. La nave, che prende il nome di un porto servito da anni dal nostro Gruppo, sarà presto impiegata, come le sue tre gemelle già operative, sui nostri collegamenti a lungo raggio tra il Nord Europa e l’Africa Occidentale”.