Hip Hop a Napoli, “La Famiglia” sale sul palco del Common Ground

Venticinque anni dall’inizio della loro carriera e venti dalla pubblicazione del primo album “Quarantunesimo parallelo”: è “La Famiglia” il prossimo gruppo a salire sul palco del Common Ground. Prossimi a pubblicare il terzo album, sabato 23 marzo i tre componenti – Polo (Alberto Cretara), Sha-one (Paolo Romano) e dj Simi (Simone Cavagnuolo) – si preparano a far muovere il pubblico dell’industrial bistrò di via Scarfoglio al suono dei successi di una vita: dalla loro prima hit “Prrr…” – con cui nel 1999 arrivarono finalisti al Premio italiano della musica al cospetto di mostri sacri quali Vasco Rossi, Jovanotti, Ligabue, Pelù – ad “Amici”, che li consacrò definitivamente a livello nazionale.

Una ricerca senza sosta nel passato della propria terra e della propria cultura, stimoli e melodie per costruire un suono nuovo: La Famiglia sposa musica napoletana antica all’elettronica contemporanea duettando spesso con musicisti di estrazione più classica tra i quali Enzo Gragnaniello e Neffa.

In 25 anni La Famiglia ha avuto modo di promuovere la sua musica in centinaia di concerti dall’Italia all’Europa fino ad arrivare al leggendario sold-out di New York City. Nella dimensione del live show, La Famiglia riesce a esprimere al meglio il talento del trio, che emoziona, coinvolge, fa ridere e riflettere allo stesso tempo, descrivendo il grottesco che ci circonda, con quella ironia tutta partenopea: uno spettacolo che andrà in scena tra pochi giorni all’industrial bistrò di via Scarfoglio.