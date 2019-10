“Human Brain Project”, 4 nuovi bandi Ue per lo sviluppo di infrastrutture di ricerca

Nell’ambito dello Human Brain Project sono aperte quattro call per manifestazioni di interesse per progetti che contribuiscano allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca che il progetto sta portando avanti nel campo delle neuroscienze, della medicina e del computing, con il finanziamento del programma Horizon 2020. Sul piatto ci sono risorse per 2,5 milioni di euro.

I progetti selezionati contribuiranno allo sviluppo dell’infrastruttura di ricerca Ebrains e all’espansione del suo ambito di applicazione in termini di innovazione, neuroscienze e ricerca clinica.

Possono partecipare proponenti esterni al consorzio HBP. Per partecipare è necessario inviare la candidatura online in due step: la scadenza per le pre-proposals è fissata al 4 novembre 2019, mentre quella per le candidature complete è il 2 dicembre 2019. Maggiori informazioni nella pagina web di riferimento.